Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

AA

Balçık Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Mahir Çiftçi, kapının açık olduğunu gördü. İş yerinde inceleme yapan Çiftçi, bazı malzemeler ile bilgisayarın çalındığını fark ederek jandarmaya haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı kırıp hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin hafif ticari araçla iş yerine gelip kapıyı kırmaları, bazı malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Şüphelilerin daha sonra araçla yine iş yerine gelerek kapıyı kapattığı görülüyor.