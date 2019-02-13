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Kocaeli'de, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer görevinden istifa etti. İlçe Yönetim Kurulu adına gazetecilere açıklama yapan Gencer, Başiskele'den Millet İttifakı'nın ortak adayının İYİ Partili Rıza Güven Usta olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Gencer, aday belirleme sürecinde belediye başkan adayının İYİ Parti'ye verildiğini ancak Saadet Partisi'nin adayının sahada iyi çalıştığını ve bu saatten sonra çıkaracakları adayın AK Parti adayına yarayacağını düşündüklerini belirtti.
Partisinin il yönetiminin "ayrı aday çıkaralım" şeklinde ısrar ettiğini ve Usta'nın aday gösterildiğini dile getiren Gencer, şöyle konuştu:
"İl yönetimi bizim fikirlerimizi kale almadığı için ben de İYİ Parti'de görev yapmayı bu saatten sonra uygun görmedim. İstifamı il başkanlığına dilekçeyle bildirdim. Bugüne kadar hep inandığımı şeyleri savundum. İnanmadığım bir yapının içinde olmadım. İYİ Parti'nin aday çıkarıp AK Parti'ye hizmet edeceğini düşündüğüm için bu yapının içinde olmak istemiyorum. Bu saatten sonra Saadet Partisi'nin adayını desteklemeye karar verdim. Bu göreve atandığım için istifa ettiğimde ilçe yönetimi de otomatik olarak düşüyor. İlçe yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir bölümü bu konuda düşüncelerimi destekliyor."
Gencer, İYİ Parti Derince İlçe Yönetimi'nin genel merkez tarafından görevden alındığını da bildirdi.
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