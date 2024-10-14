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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kadın hastaneye sevk edilirken, otobüste yolculuk yapan iki kişi hafif yaralarla kazayı atlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:40
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        Kocaeli'de kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde S.Y'nin kullandığı halk otobüsü, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar feribot yolu kesişiminde Z.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Z.Y ile yanında bulunan bir kadın, sağlık ekiplerince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Halk otobüsünde hafif yaralanan 2 yolcu da ambulansta tedavi edildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

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        #trafik kazası
        #Kocaeli gebze
        #Son dakika haberler
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