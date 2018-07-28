Kocaeli Gebze'deki, Çoban Mustafa Camii'nin bahçesinde yıllardır gönüllüler tarafından bakılan 50'ye yakın yavru ve büyük kedinin uyuşturucu ilaçlı oklu iğnelerle vurularak toplandığı iddia edildi.



Habertürk Whatsapp hattında gelen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki, Gebze Çoban Mustafa Camii bahçesinde gönüllülerce bakılan hamile, anne ve yavru 50'ye yakın kedinin uyuşturucu ilaçlı oklu iğnelerle vuralarak toplandığı ileri sürüldü. Kedilerin Gebze Müftülüğü tarafından Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nde düzenlenen yemekli mevlid programı için müftülüğün talimatı ile toplandığı iddia edildi.



KEDİLERDEN BAZILARI KORUMA ALTINA ALINDI

Gebze Belediyesi tarafından toplandığı ileri sürülen kedilerden bulunanların bir kısmının ise Kocaeli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Bey tarafından bakımevinde koruma altına alındığı belirtildi. Uyuşturucu iğneyle vurulan kedilerden bazılarının ise can havliyle ağaçlara tırmandığı görüldü.

Olay Kocaeli'nde yayın yapan yerel gazeteler ile sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerden büyük rahatsızlık duyduklarını ifade eden hayvanseverler şikâyette bulunacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ