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        Haberler Gündem Kocaeli'de kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 00:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:10
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        Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
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        Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir kimya fabrikasının dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın fabrikanın içerisine sirayet etmeden söndürüldü.

        Yangında fabrikanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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