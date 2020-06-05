Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekareye çıktı

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2004 yılında Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,4 metrekareyken yapılan yatırımlarla bu miktarın 12 metrekareye çıkarıldığını söyledi.

Büyükakın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz uçağıyla İzmit Körfezi'nde denetime katıldı.

Denetimin ardından konuşan Büyükakın, çevre konusunda titizlikle durduklarını belirterek, İzmit Körfezi'nin korunması için yıllardır deniz uçağıyla denetimler yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar ciddi sayıda ihlalin bu yolla tespit edildiğini aktaran Büyükakın, "2007 yılından bugüne kadar 500 ihlal tespit edildi. Bu doğrultuda her birine ayrı ayrı cezalar verildi. Bunun genişletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla toplantı yaptık. Bakanımıza arz ettik. Marmara Denizi'nin tamamında bu denetimlerin yapılması, uçuşların Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu arz ettik. Onlar da uygun yaklaştılar. Önümüzdeki günlerde onların da uygun görmesiyle denizin havadan denetimini hem Kocaeli'de hem de Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illerimizde yapmış olacağız." diye konuştu.

- "Toplam 23 milyon metrekare yeşil alanımız var"

Kendilerinin öncü bir hizmete imza attıklarını ve bunun yaygınlaştırılmasının çevreye önemli katkı sağlayacağını dile getiren Büyükakın, çevresel faktörlerin hava, toprak ve su kalitesiyle ilgili birçok boyut olduğunu kaydetti.

Büyükakın, "Yıllar önce misafir olarak şehre gelen arkadaşlarımız Kocaeli'deolduğunu şehrin girişinde duyduğu kokuyla anlardı." diyerek, bunu o günün haberlerine bakanların görebileceğini bildirdi.

İzmit'in bir zamanlar kokan, gri bir şehir halinde olduğunu ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bu yapılan yatırımlarla bugüne kadar gelindi. Daha yapılacak işler var. Bu manada yapılan en önemli şeylerden birisi, yeşillendirmeyle ağaçlandırmayla ilgili yapılan faaliyetler. 2004 yılında Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,4 metrekareydi. Bugün 12 metrekare kişi başına düşen yeşil alanımız var, toplam 23 milyon metrekare ise yeşil alanımız var. Kocaeli'nin griden yeşile dönen bir şehrin hikayesi olduğunu bahsetmeden geçemeyeceğim. Son 15 yılda yapılan hizmetlerle 8,5 milyon ağaç şehre kazandırıldı. Kocaeli'nin her yeri yeşile döndü. Gri şehrin rengi yeşile döndürülmüş oldu."

Büyükakın, Kocaeli'de su kalitesinin de arttığını, denizin temizlendiğini belirterek, artık İzmit Körfezi'nde yunusların teknelere eşlik ettiğini sözlerine ekledi.