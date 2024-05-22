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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de koku şikayetiyle incelenen işletmeye milyon liralık ceza

        Kocaeli'de koku şikayetiyle incelenen işletmeye milyon liralık ceza

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine inceleme yapılan işletmeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:03
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        Koku şikayetiyle incelenen işletmeye milyon liralık ceza
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        Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, koku şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede inceleme yapıldı.

        Ekipler, incelemelerde preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiğini, ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığını tespit etti.

        AA'nın haberine göre, kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi, işletmeye 1 milyon 299 bin 54 lira idari para cezası uygulandı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #kocaeli
        #İzmit
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