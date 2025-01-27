Kocaeli'de komşular arasında kavga: 6 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı
Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.