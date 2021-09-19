Kocaeli'de "Köpeğimi çaldın" tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

"Köpeğimi çaldın" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen U.S. isimli vatandaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı. U.S, karşılaştığı Ü.S’ye kaybolan köpeğini kendisinin çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S, kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S’ye ateş etti. Kurşun U.S’nin bacağına ve ayağına isabet etti.

CADDEDE YÜRÜRKEN SİLAHLA YARALANDI

İHA'nın haberine göre; şahsın tabancasından çıkan bir kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli vatandaşın eline isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.