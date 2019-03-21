Yangın, akşam saatlerinde Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda çıktı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.