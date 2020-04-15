Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı

AA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 874 iş yeri ve 3 bin 31 kişinin kontrol edildiği bildirilen açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden 7 kişi, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 66 kişi, sosyal mesafe ihlali yapan 31 kişi, izinsiz maske satışı yapan 1 kişi, seyahat izni olmadan seyahat eden 4 kişiye idari para cezası yazıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 kişiye de adli işlem yapıldığına işaret edilerek, alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin kararlılıkla süreceği aktarıldı.