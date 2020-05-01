Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele

AA

Avrupa'dan Asya'ya geçişin en önemli koridoru üzerinde olan Kocaeli'deki sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede önemli çalışmalar yürütüyor.

Kentte geçen ay 4 cihazla günlük 2 bin 500 test kapasitesine ulaşılırken 12 ilçede 300 kişiden oluşan 149 ekiple hastalığın kaynağının ve risk altındaki kişilerin tespit edildiği "filyasyon" faaliyetleri yürütülüyor.

Sürecin başladığı günden bugüne kadar kentteki 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapan ekipler, tahlil sonucu pozitif çıkanlarla ilgili çalışmaları da büyük titizlikle sürdürüyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı kentte çok kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, 1 Nisan'dan itibaren 4 cihazla PCR testlerinin yapılmaya başlandığını söyledi.

- "İl genelinde 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapılmıştır"

Günlük 2 bin 500 test kapasitesine ulaşılabilindiğini dile getiren Ergüney, hastalığın tespit edildiği ilk günden itibaren vatandaşların doğru ve resmi bilgilerle aydınlatılması için İl Sağlık Müdürlüğünce internet üzerinden bilgilendirme sayfasının oluşturulduğunu kaydetti.

Ergüney, Kovid-19 tedavisi gören, şüphelisi olan ya da içinde bulunulan hassas dönemden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlar için de çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları belirtti:

"Tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet sunma noktasında sağlık altyapımızın güçlü tutulması için vaka artış hızını azaltmak oldukça önemli. Bunu sağlamanın en önemli yolu, bir diğer ifadeyle salgınla mücadelenin anahtarı, hastalığın kaynağının ve risk altındaki kişilerin tespit edildiği 'filyasyon' çalışmalarıdır. 12 ilçemizde 300 kişiden oluşan 149 ekibimiz ile filyasyon faaliyetleri yürütülüyor. Filyasyon ekipleri marifetiyle Kovid-19 tanısı almış kişiler ve aileleri ile görüşülerek hasta kişinin şikayetlerinin başladığı günden 2 gün geriye giderek korunmasız olarak yakın temasta bulunduğu tüm temaslılar tespit edilmektedir. Tespit edilen temaslılara ev ziyareti yapılarak hastalık hakkında ve izolasyon tedbirlerine uymaları yönünde bilgiler verilmekte, web tabanlı sisteme kayıtları yapılmaktadır.

Bu uygulama tedavilerine evde devam edilen pozitif vakalarda da aynen yürütülmektedir. Sürecin başladığı günden bugüne kadar filyasyon ekiplerimiz marifetiyle il genelinde 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapılmıştır."

Kocaeli'nin sanayi bölgesi olması ve İstanbul'a yakınlığı göz önüne alındığında koordinasyonun hızlı ve etkin sağlanması ile kentte Kovid-19 harici diğer hastalara da hizmet verilmesinin önem arz ettiğine dikkati çeken Ergüney, "Kocaeli'de genel yatak doluluk oranı yüzde 52, ventilatör doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde yüzde 63'tür. Salgının hiçbir aşamasında yatak veya yoğun bakımlarımızda bir sıkıntı yaşanmadı. İlimizdeki yoğun bakım ihtiyacının karşılanması amacı ile sadece kamuda ilave 180 yoğun bakım yatağı hazırlandı. Ayrıca izolasyon alanı desteği için KYK yurtlarında ilave bin yatak devreye alındı." diye konuştu.

- "Çabalarımız sonuç vermektedir"

Ergüney, bunun bir ekip mücadelesi olduğunu, bağlı kamu ve özel sağlık tesisleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiklerini bildirdi.

Kentte yaşayan tüm insanların kendilerine ve yakınlarına zarar gelmemesi, hastalandıklarında tedaviye ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeleri için büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Ergüney, "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak ilaç, tıbbi tedavi ve malzemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı veya en ufak bir aksaklık bulunmamaktadır. İletişim problemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar için bir koordinasyon merkezi kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Hastanede, evde veya yurtlarda kalan vatandaşlarımıza SMS yoluyla sürekli bilgilendirme mesajları gönderiyoruz. Online anket uygulamalarıyla talep ve önerileri alarak hizmetin iyileştirilmesinde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki sanayi kuruluşlarında üretimin devam ettiğine dikkati çeken Ergüney, diğer taraftan da çalışan ve ailelerinin sağlığını korumak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını söyledi.

Ergüney, sanayi kuruluşları ile ilgili alınacak tedbirler, çalışma şekilleri ve sayıları, yemek, dinlenme ve sosyal alanları kullanma konularında çalışmalar gerçekleştirildiğine değinerek, işletmede Kovid-19 hastası tespit edilmesi halinde, hastayla korunmasız tüm temaslıların tespit edilerek 14 gün süreyle evde izolasyonlarının sağlandığını sözlerin ekledi.