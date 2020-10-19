Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

AA

Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim, uyarı ekseninde mevcut durumun analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1. Covid 19 pozitif ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyonu uygun görülen kişilerin, izolasyon süresince ikamet ettiği daire, bina ve/veya sokakta virüsün çevreye yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle Kaymakamlıklarca uygun görülmesi halinde karantina tedbir kararları alınmasına, ilgili daire, bina ve/veya sokağa alınmış olan karantina tedbirini gösterir yazı asılmasına, kolluk birimleri tarafından yapılan denetimlerde karantina tedbirlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümlerince gerekli adli ve idari cezai işlemlerin başlatılmasına,

2. 2020/105 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereği, hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte “geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler ile evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden Covid-19 pozitif ve temaslı olan kişilerin” izolasyon süreçlerini geçirmeleri/tamamlamaları için, İzmit Samiha Ayverdi, Gölcük ve Gebze KYK Yurtları 15.09.2020 tarihinden itibaren Valiliğimize tahsis edilmiş olup, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve/veya hastanelerde tespit edilen Covid 19 pozitif ya da temaslı vatandaşlarımızın KYK yurtlarında misafir edilerek izolasyonlarının sağlanmasına,

3. İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınarak, filyasyon ekip sayılarının arttırılmasına, vaka başı filyasyon çalışmalarının azami dikkat ve özenle takip edilerek tüm temaslılarının tespit edilmesine, ortalama filyasyon süresinin en fazla 12 saat olması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesine, Aile Hekimleri tarafından yapılması gereken Covid 19 pozitif vaka ve temaslı izlem sayılarının artırılmasına,

4. 2020/101 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızda “Covid-19 riskini azaltmak için kamu kurumlarına girişlerin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu veya GBT sorgulaması ile yapılmasına, vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bina girişlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda her kurumda HES uygulamasının entegrasyonunu sağlayacak bir yetkili belirlenmesine, gerekli altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak uygulamanın başlatılmasına, HES kodu sorgulamasının ilgili kamu kurumlarında çalışan personel girişlerinde de uygulanmasına, kurumlarda HES Kodu sorgulamasına ait çalışmaların sıralı amirlerce titizlikle denetlenmesine,

5. İlimizde faaliyetlerini sürdüren sanayi işletmelerinin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından hazırlanan “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda yer alan kriterlere göre “Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi” alması için gerekli çalışmaların planlanmasına,

6. 2020/62 ve 2020/86 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız gereği, İlimiz genelinde konaklama tesislerinin “Güvenli Turizm Sertifikası” almasına yönelik çalışmaların Kaymakamlıklarca titizlikle takip edilmesine,

7. Sanayi ve üretim tesisleri ve diğer tüm işletmelerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kurallara titizlikle uyulmasına, bulaş riskinin yüksek olduğu personel servis araçları, yemekhane, çay ocağı vs. gibi ortak kullanım alanlarında gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda Covid 19 pozitif ve temaslısı olan çalışanların zamanında tespit edilerek izolasyonlarının sağlanmasına,

8. İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde Valilik Basın Birimi ile koordinasyon sağlanarak, vatandaşlarımıza yönelik Covid-19 hastalığı bulaş şekli, korunma yöntemleri, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemi ile ilgili billboard ve kamu spotu çalışmaları yapılmasına, eğitim videoları hazırlanmasına, eğitici TV programlarına (Valiliğimizden izin alınarak) katılım sağlanmasına, yazılı ve görsel medya ile ilimizdeki tüm kurum/kuruluşların sosyal medya hesaplarının farkındalık çalışmalarında etkin olarak kullanılmasına,

9. Her türlü kafeterya, restoran, çay bahçesi vb. işletmelerde kış dönemine girilmesi ve kapalı alanlarda daha uzun süre kalınması da göz önünde bulundurularak pandemi kurallarına uygun oturma düzeni oluşturulmasına, oturma düzeni haricinde kalan sandalyelerin kaldırılmasına,

10. Covid 19 hastalığı açısından risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 2020/100 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereği uygulanan toplu taşıma kısıtlama saatlerinde gerekli denetimlerin Belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle yapılmasına,

11. Covid 19 bulaş riskini engellemek için, izin ve/veya tatil sonrası ilimize dönüş yapan vatandaşlarımızın 14 gün süre ile kendi izolasyonlarına dikkat etmeleri hususunda İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirme yapılmasına,

12. Muhtarlar ve hemşehri dernekleri yöneticilerinin pandemi sürecinde daha etkin görev almaları sağlanarak iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza yönelik Covid-19 hastalığının bulaş yolları, korunma yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme çalışması yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."