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        Haberler Gündem Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası

        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 00:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:49
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        Kumar oynayan 4 kişiye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        İzmit ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen T.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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