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        Haberler Gündem Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:31
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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Gebze ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinin arka tarafına eklenen konteynerdeki gizli bölmede kumar oynandığı ve bu alanın güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edildi.

        Kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi Ş.K. hakkında adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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