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        Haberler Gündem Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi - Güncel haberler

        Kumar oynayan 8 kişiye para cezası

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:14 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:15
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        Kumar oynayan 8 kişiye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığı belirlenen F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 4 bin 395 liraya el konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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