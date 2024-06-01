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        Haberler Gündem Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:27
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        Kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen şüpheli H.B, Düzce'de gözaltına alınarak Kocaeli’ye getirildi. Şüphelinin 44 suç kaydının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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