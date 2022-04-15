Kocaeli'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Daniş Koper Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Niyazi Çelik idaresindeki 34 JL 4787 plakalı minibüs, önünde seyreden Turgut Yeni idaresindeki 16 LAG 27 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Nevzat Çelik'i hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre; minibüsün yolcu tarafında oturan Berzat Aslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, Berzat Aslan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSÜ taban ve tavan puanları 2022 kadın ve erkek açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak ve kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEM Gözler MSÜ tercih tarihlerinde!
Tuzla'da dönen salıncak arızalandı: 2 yaralı
GÜNDEM Tuzla'da dönen salıncak arızalandı: 2 yaralı
Silahla yaraladı, geri gelip öldürdü
GÜNDEM Silahla yaraladı, geri gelip öldürdü
Kocaeli'de kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk kazada öldü
Etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı ediliyor
GÜNDEM Etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı ...
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
GÜNDEM Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
Kaybolan çantanın sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı
GÜNDEM Kaybolan çantanın sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı
Otomobil işçi servisine ok gibi saplandı!
GÜNDEM Otomobil işçi servisine ok gibi saplandı!
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu?
GÜNDEM Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu?
Ramazan davulcusunu vurdular!
GÜNDEM Ramazan davulcusunu vurdular!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.