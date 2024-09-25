Kocaeli'de motosiklet sürücüsü ile yayanın kavgası güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü ile yaya arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi
Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde motosikletiyle önündeki otomobili sollamaya çalışan sürücü A.A, bu sırada yaya A.Ş'nin eline çarpınca ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü tarafından darbedilen A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, ikili arasında çıkan kavgayı vatandaşların ayırdığı görülüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.