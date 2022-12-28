Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Bertan G. (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada, Bertan G. ile aynı motosikletteki Merve Deniz Y. (20) savrularak kaldırım kenarındaki beton direklere çarpıp yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
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