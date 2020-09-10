AA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 6 Eylül'de meydana gelen park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu belirlenen S.Y, D.S, F.H ve A.G'yi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Operasyonda, çalınan tır, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.