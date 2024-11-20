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        Haberler Gündem Kocaeli'de otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Hafif ticari araç otobüs durağına çarptı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:24 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:24
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        Hafif ticari araç otobüs durağına çarptı
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        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Eyüp İ. idaresindeki hafif ticari araç Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kimsenin bulunmadığı sırada otobüs durağına çarptı.

        Kazada araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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