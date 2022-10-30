Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kocaeli'de otomobilin minibüse çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin düğünden dönenleri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobilin minibüse çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
AA

Yahyakaptan Mahallesi Otogar Köprülü Kavşağı Kandıra istikametinde ilerleyen Durdu B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Erdal A. idaresindeki 06 CUJ 582 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Asker ve devlet adamı Atatürk'ün insani boyutunu da anlatalım
GÜNDEM Başbuğ: Atatürk'ün insani boyutunu anlatmamız lazım
Açıklandı! TOGG ne zaman, hangi tarihte satışa çıkacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! TOGG satış tarihi...
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar, TOGG ne zaman satışa çıkacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması! Fiyatlar... ...
PTT personel alımı yapılacak mı, başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 PTT personel alımı koşulları neler?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri
2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman? İşte tarihler...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor, oruç ayın kaçında tutulacak? Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) tarihleri
GÜNDEM Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri
POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 POMEM başvuru koşulları nelerdir, kimler başvurabilir?
GÜNDEM POMEM 29. dönem başvuru tarihleri!
AÖL sınavları ne zaman? 2022 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınavı online mi, yüzyüze mi yapılacak?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak, kadro branş dağılımı ve kontenjan sayısı açıklandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları
Torba yasada neler var? Torba yasa teklifi içeriği: 52 maddelik yeni torba yasa maddeleri neler? 2022 torba yasa son durum ne?
GÜNDEM Torba yasada yer alan maddeler...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.