Kocaeli'de sağanak sonrası caddede köpük oluştu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak sonrası caddenin bir bölümü köpükle kaplandı

Bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına sığınarak yağışın dinlemesini bekledi.

Belediye ekipleri, birikintilerin oluştuğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'nin bir bölümünde sağanak sonrası köpükler oluştu. Neden oluştuğu henüz bilinmeyen köpükler, yağışın sona ermesinin ardından kayboldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.