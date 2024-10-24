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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sahte şampuan ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerindeki bazı iş yerlerinde 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:50
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        Kocaeli'de sahte şampuan ele geçirildi
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        Kocaeli'deki bazı iş yerlerinde 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ve Körfez ilçelerindeki belirlenen iş yerlerinde aramalar yapıldı.

        Aramalarda 104 bin 665 kutu sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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