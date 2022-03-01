Kocaeli'de sanayi sitesinde büyük yangın

DHA

Saat 22.30 sıralarında İzmit Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; hızla büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve çoğunluğu oto tamirhanesi olarak faaliyet gösteren iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla Gölcük, Başiskele, Kartepe gibi çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Bu sırada iş yerleri içerisinde bulunan araçların yanmaması için iş yeri sahipleri ve çevrede bulunan kişiler, iş yeri içerisinde bulunan araçları forkliftler yardımıyla dışarıya çıkarmaya çalıştı.

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olası bir patlama ihtimaline karşı sık sık anonslar yaparak görevliler haricinde olay yerinde bulunan kişileri güvenli bir yere geçmeleri konusunda uyardı.

Yaklaşık 2 saatlik çabanın sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 6 iş yerinde hasar oluşurken iş yerleri içerisinde bulunan araçlar küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.