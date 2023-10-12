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        Haberler Gündem Kocaeli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 01:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 01:56
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        Kocaeli'de otomobil şarampole yuvarlandı
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        Kayacık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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