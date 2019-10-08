Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayisi Bölgesi'nde (GOSB) bir fabrikanın vardiya işçilerini taşıyan Samet A. idaresindeki minibüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolde çıkarak İnönü Mahallesi Eşref Bitlis Parkı mevkisinde park halindeki 34 ZR 4876 plakalı TIR' arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada minibüste bulunan Kamil Tütüncü, Uğur Erdem, Yunus Toprak ve Mahmuthan Köksalan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek şeritten sağlanan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
İZMİR'DE MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün TIR'a çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine giden Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs İzmir Çevre yolu Buca yol ayrımı yakınında Rahim Bağcı (59) idaresindeki 35 NH 987 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Sürücü Dural minibüste sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine sevk edildi.
Dural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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