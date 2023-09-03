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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:06
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        Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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        Topçular Mahallesi Şehit İlhan Kartal Sokak'taki bir sitenin önünde M.A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.A. silahla bacağından yaralandı.

        M.A. yaralı halde aracına binerek 5 kilometre uzaklıktaki Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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