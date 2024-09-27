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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:01
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        Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre F.C, babası H.M.C. ile eski nişanlısı M.A'nın Gaziler Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M.C. tabancayla havaya ateş etti.

        M.A'nın babası H.A. ve yeğeni M.A, bunun üzerine F.C. ve H.M.C'yi darbetti.

        Kavgada yaralanan F.C. ve babası H.M.C. ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        H.A. ve yeğeni M.A. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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