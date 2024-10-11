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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:34
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        Evde silahlı kavga: 2 yaralı
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        Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak’taki bir evde Ö.D, İ.K. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ö.D. İle İ.K. silahla ateş edilerek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ö.D. komşusunun aracıyla, İ.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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