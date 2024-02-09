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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:34 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:34
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        Silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü
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        Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran (51), Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada Ş.A'nın silahlı saldırısına uğradı.

        Başından yaralanan Sınıksaran, sağlık görevlilerince Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Servis şoförü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan zanlı Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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