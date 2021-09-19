Fenalaşan 19 yaşındaki genç kurtarılamadı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları Uğur Torum'un yardımına koşarak, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 19 yaşındaki Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 yaşındaki Uğur Tarım kurtarılamadı.

Tarım’ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.