Kocaeli'de sokakta kalan engelli adama yardım eli uzatıldı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedavi için geldiği Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu günlerde sokakta kalan Deniz, kendisine ulaşan zabıta ekiplerince barınma merkezine götürüldü.

Bir süredir barınma merkezinde kalan Deniz, Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında doktorların muayenesinden geçirildi.

Sağlık kurulunun kararı doğrultusunda Deniz için özel bir tedavi merkezinde "hiperbarik oksijen tedavisi"ne başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma merkezinden alınarak tedavi olacağı merkeze götürülen Deniz, daha sonra geri getiriliyor.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz, şeker hastalığı nedeniyle 3 ay Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek, hastalığı boyunca toplam 5 kez de ameliyat edildiğini kaydetti.

Tedavisinin ardından taburcu edildiğinde sokakta kaldığını ifade eden Deniz, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin kendisini alarak barınma merkezine getirdiğini belirtti.

Barınma merkezinde kaldığı süreçte tedavisinin yapıldığını anlatan Deniz, "Hastalığım nedeniyle bir bacağım kesildi. Kalan bacağımı da kaybetmemek için doktorlar yardımcı oluyor. Burada periyodik olarak pansumanım yapılıyor. Böyle bir süreçte benim için sağlık raporu da alındı. Rapor doğrultusunda oksijen tedavisine başlandı. İlaçlarımı da kullanıyorum. Tedavi için beni alıp merkeze götürüyorlar. Tedavinin ardından beni tekrar barınma merkezine getiriyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin gücünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.