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        Haberler Gündem Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralamıştı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:42
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        Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralamıştı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta tartıştığı E.D'yi bıçakla yaralayan Ö.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Bu arada hastanede tedavisi devam eden E.D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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