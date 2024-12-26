Kocaeli'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 26.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:08
İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ