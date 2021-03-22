Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Körfez ilçesinde üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde 19 Mart'ta üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.