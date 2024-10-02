Kocaeli'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Asım A. yönetimindeki TIR, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşı şeride geçerek, Turan Vural idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Vural, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural, hayatını kaybetti.
Vural'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif yaralanan TIR sürücüsü Asım A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.