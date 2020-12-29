Olay saat 18.00 sıralarında, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde bir iş hanında bulunan berberde meydana geldi. İddiaya göre berbere gelen kişi, saç tıraşı oldu. Saç kesimini beğenmeyen kişi, berber Oğuz Çiftçi ile tartıştı. Kavga çıkması üzerine araya esnaf Ramazan Mutlu girdi. Bıçağını çıkartan kişi, berber Oğuz Çiftçi ile kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Mutlu’yu bıçakla yaraladı. Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Çiftçi ile Mutlu’yu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralanan Oğuz Çiftçi ve Ramazan Mutlu tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.