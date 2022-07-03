Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçların sürücüleri yaralanırken, sürücülerinin birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan A. idaresindeki 41 AKN 974 plakalı otomobil ile Murat B. yönetimindeki 34 GG 1436 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile 41 AKN 974 plakalı otomobilin içerisine sıkışan sürücü Oğuzhan A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İHA'nın haberine göre; hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.