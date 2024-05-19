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        Haberler Gündem Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı: 4 gözaltı

        Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:03 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:04
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        Tütün ve sigara kaçakçılığı: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, 776 bin 500 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 116 bin 400 boş makaron, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 13 elektronik sigara, 3 bin 200 bandrol, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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