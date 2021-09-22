Hizbullah'ın hakimi tehdit ettiği iddiası incelenecek

UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi Otel Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

34 BKU 619 plakalı UTV ile gezintiye çıkan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişinin 112 Acil'i arayarak haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Uçurumdan inen itfaiye ekipleri, ipe bağladıkları sedye ile yaralıları yukarı taşıdı. DHA'nın haberine göre 1,5 saat süren çalışma sonrasında, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.