UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kocaeli'de UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, UTV ile gezintiye çıkan 2 kişi, yoğun sis nedeniyle 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması ile çıkarılan yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı
UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi Otel Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

34 BKU 619 plakalı UTV ile gezintiye çıkan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişinin 112 Acil'i arayarak haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Uçurumdan inen itfaiye ekipleri, ipe bağladıkları sedye ile yaralıları yukarı taşıdı. DHA'nın haberine göre 1,5 saat süren çalışma sonrasında, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı 8 derece azalacak
GÜNDEM Hava sıcaklığı 8 derece azalacak
Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın!
GÜNDEM İplik fabrikasında yangın!
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı
GÜNDEM Bir Yunanistan klasiği daha
Önce eşini sonra kendini öldürdü
GÜNDEM Önce eşini sonra kendini öldürdü
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Belli oldu! İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2021 Black Friday Efsane Cuma tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM Black Friday 2021 ne zaman?
İĞRENÇ TUZAK! Son dakika haberleri: İki çocuk annesi genç kadına cinsel saldırı
GÜNDEM İki çocuk annesi genç kadına iğrenç tuzak
Karantinayı delen kişiden doktora sözlü saldırı - Haberler
GÜNDEM Karantinayı delen kişiden doktora sözlü saldırı
Konya'da 15 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!
VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM burs başvurusu ne kadar, nasıl yapılır? İşte 2021 VGM burs tarihle
GÜNDEM 2021 VGM burs başvuruları ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.