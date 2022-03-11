Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerindeki 4 olayda 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik kannabinoid, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1325 lira ele geçildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, E.B. S.H, M.H, H.M, H.Ö, E.Ö. ve T.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.