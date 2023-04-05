Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

AA

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

AA'nın haberine göre, operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 102 gram sentetik kannaninoid, 16,45 gram metamfetamin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.