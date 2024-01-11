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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:25
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        AA'nın haberine göre; belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 1435 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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