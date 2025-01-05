İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 290 lira ele geçirildi.