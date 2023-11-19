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        Haberler Gündem Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi 2023 Valilik'ten yarın Kocaeli okullarda kar tatili açıklaması geldi mi?

        Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 yarın Kocaeli'de kar tatili olacak mı?

        Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Kocaeli'de fırtına ve sağanak yağış devam ederken sabah saatlerinde de mevsimin ilk karı düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler "Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi?" sorusunun İzmit Valiliği'nden gelecek yanıtına çevrildi. İşte, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü İzmit'te kar tatili olup olmayacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 23:03
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara tatilin son gününde öğrenciler yarın açılacak okullar için hazırlıklarını yapmaya başlamışken olumsuz hava koşulları beraberinde kar tatili beklentisini getirdi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        KOCAELİ'DE FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

        Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası'nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

        Kocaelide, dün başlayan fırtına ve şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezinde vapur seferleri iptal edildi. Hereke Vapur İskelesindeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.

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        20 KASIM PAZARTESİ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        20 Kasım Pazartesi günü Kocaeli'de kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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