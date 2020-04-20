Kocaeli'deki çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaktan memnun

AA

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de tarımın en ağırlıklı olarak yapıldığı ilçenin Kandıra olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle çiftçilerin sıkıntı çektiğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bizim üretmekten yana sorunumuz yok, pazarlama sorunumuz yok. Çiftçimiz üretiyor fakat ürününü değerinde satamayınca mağdur oluyor. Bunun yanında Türkiye'nin sorunu girdi maliyetlerinin yüksek olması, mazot, gübre, ilaç gibi ürünlerin her sene yüklü miktarda artması fakat çiftçinin ürettiği ürünün hala aynı seviyelerde ilerlemesi."

Çetin, bölgede tarımla uğraşan vatandaşların çoğunluğunun 65 yaş ve üstü olduğuna, çiftçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının tarımda çalışanların önünü açtığına işaret ederek, "Gümrük kapılarının kapalı olması bizim kendi üretimimizi zorunlu hale getirmiştir. Biz üretmek zorundayız. Ürettiğimiz sürece çiftçilerimizin kazanacağına, Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Gelecek tarımda var tarım gelecekte"

Geçimini çiftçilikle sağlayan Cihan Koç, sezonun gelmesi dolayısıyla serada mahsul yetiştirmek için çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Sera başta olmak üzere açık arazide karpuz ve sebzenin her türünü yetiştirdiklerini belirten Koç, "Bilinçli tarım yapmaya çalışıyoruz. Seralarda biber, domates tarzı ürünler yetiştiriyoruz." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ülkenin ve insanların sağlığı için yapılması gereken bir uygulama olduğunu aktaran Koç, "Çiftçilerimizin bu kapsamdan muaf tutulması, üretimin kısıtlanmaması için gerekliydi. Bugünün üretimi kesildiğinde yarının üretimi de kesilir. Gelecek tarımda var tarım gelecekte. Sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçinin muaf tutulmasından memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.