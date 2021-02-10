Kocaeli'deki cinayet davasında yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

AA

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatları ve katılan müdafisi salonda hazır bulundu.

Davaya katılan S.Ç, sanığa karşı bağırması üzerine uyarıldı. S.Ç, maktul kardeşinin olay günü evin yakınından geçerken bir konu hakkında sanıkla konuşmak istediğini belirterek, daha sonra aradığında kardeşinin kendisine "Bana ateş ettiler" dediğini söyledi.

Bunun üzerine olay yerine gittiğinde sanığın polis aracında gözaltında olduğunu gördüğünü ifade eden S.Ç, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Katılan F.K. de sanığa hakaret etmesi üzerine duruşma salonundan çıkarıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Muharrem A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen katılan avukatları, mütalaaya haksız tahrik talebi yönünden katılmadıklarını belirterek, savunma için süre talep etti.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, savunma için süre istedi.

Sanık Muharrem A. da önceki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlaması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 17 Mart'a erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 16 Aralık 2019'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan Barış Çalım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Muharrem A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.