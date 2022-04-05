Kocaeli'deki iğrenç olayda bakkala 28 yıl hapis 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'de, 12 yaşından küçük 5 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bakkal yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı indirim uygulanmaksızın 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 7 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki kızı H.B.'yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi. Baba T.B.'nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.'nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

KAMERA KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ

Durumu öğrenen baba T.B.'nin şikâyeti üzerine cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.'nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.'nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 çocuğa istismarda bulunduğu görüldü. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP, BERAATİNİ İSTEDİ

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULAMADI

Sanığın bir çocuğa karşı iddia edilen suçu işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar veren mahkeme heyeti, 4 çocuğa karşı işlediği ’Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde on iki yaşından küçük çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan ise indirim uygulanmaksızın 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.